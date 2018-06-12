Huawei Mate 20 Pro получит 6,9-дюймовый OLED-дисплей

В сети появилась информация о том, что компания Huawei заказала у Samsung 6,9-дюймовые дисплеи, созданные по технологии OLED. По словам источника, именно эти панели будут использоваться в топовом смартфоне Huawei Mate 20 Pro. Официальный анонс следующего флагмана Huawei ожидается в конце 2018 или в начале 2019 года. Разумеется, китайский производитель разрабатывает и модель Mate 20, которую должны оснастить экраном на 6,1 дюйма по диагонали. Новинки будут основаны на фирменном процессоре Kirin 980. Дата официального анонса чипсета пока не сообщается, зато известно, что он будет изготавливаться по 7-нанометровой технологии. Также смартфонам прочат 6 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.