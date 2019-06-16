Huawei Mate 30 Pro получит AMOLED-дисплей с частотой обновления кадров 90 Гц

Китайское издание ITHome поделилось новыми слухами о флагманском смартфоне Huawei Mate 30 Pro.

Аппарат могут оснастить дисплеем с поддержкой частоты обновления кадров 90 Гц, как у OnePlus 7 Pro. Это будет AMOLED-матрица на 6.7 дюймов с разрешением QHD+. Кроме этого, устройство получит двойную фронтальную камеру с функцией Face Unlock, а также основную с четырьмя модулями и 50-кратным цифровым зумом и 5-кратным оптическим. Согласно предыдущим утечкам, Mate 30 Pro будет работать на новом процессоре Kirin 985. Он, по слухам, станет на 10-20% производительней своего предшественника. Также фаблету приписывают аккумулятор на 4200 мАч с быстрой 55-ваттной зарядкой.