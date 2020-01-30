Huawei Mate 30 Pro прошел тест на прочность

Автор YouTube-канала JerryRigEverything проверил на прочность флагман Huawei Mate 30 Pro.

Тест на острые предметы и на огонь, флагман Huawei Mate 30 Pro прошел с таким же результатом, как и все современные смартфоны. Дисплей смартфона можно поцарапать только предметами с твердостью от 6 по шкале Мооса, сзади такое же прочное стекло, которому не страшны ни ножи, ни ключи, ни прочие предметы.

Самым интересным стал тест на прочность. Huawei Mate 30 Pro, несмотря на стеклянный корпус, справился с тестом на отлично и выдержал испытание.