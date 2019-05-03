Huawei Mate 30 Pro выйдет с большим дисплеем

Длительное время производители смартфонов буквально топтались на месте и не могли придумать, как бы интересно развивать свои устройства. Ведь пользователя нужно завлекать, его нужно удивлять новыми технологиями и прочими фишками, чтобы он понимал за что платит свои деньги. Долго производители не могли перейти за рамки 6 дюймов, теперь же ситуация кардинально изменилась и смартфоны вполне нормально продаются с диагональю даже 6,2 дюйма. Но, китайские разработчики решили пойти еще дальше и показать нам совершенно иной продукт с диагональю 6,7 дюйма. Именно такую диагональ предложит в будущем смартфон под названием Huawei Mate 30 Pro, если инсайдеры не врут и точно скопировали данные компании. Ждем релиза с нетерпением.