Huawei Mate 30 получил долгожданное обновление ОС

Ранее в этом году Huawei выпустила обновление EMUI 11, основанное на операционной системе Android 10 от Google. После развертывания обновления на флагманских устройствах текущего поколения компания начала распространять его среди большего числа пользователей. Последнее обновление EMUI 11 теперь доступно для устройств серии Huawei Mate 30, включая Mate 30, Mate 30 Pro и Mate 30 RS Porsche Design. Однако сначала обновление распространяется среди тех пользователей, которые зарегистрировались для участия в бета-тестировании. Размер обновления, который распространяется среди пользователей по беспроводной сети (OTA), составляет около 630 МБ. Если вы еще не получили данное обновление, то стоит просто подождать, пока его выпустят в глобальный релиз.