Huawei Mate 40 Pro появился в бенчмарке

Мы уже давно привыкли к тому, что основные характеристики того или иного нового флагмана утекают в сеть еще задолго до официального анонса. Теперь это случилось и со смартфоном Huawei Mate 40 Pro, который протестировали в бенчмарке Geekbench. Исходя из информации, которая появилась в синтетическом тесте, смартфон получит процессор Kirin 9000 и всего 8 гигабайт оперативной памяти. Это достаточно слабо на самом деле, ведь пользователи уже привыкли получать флагманы с 16 гигабайтами оперативной памяти или около того, тогда как 8 гигабайт уже давно никого не удивляют. Но, видимо, это сделано для того, чтобы конечный продукт был не сильно дорогостоящим. Ожидаем уже полноценного релиза новинки и тогда можно будет говорить более предметно.