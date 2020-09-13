Huawei Mate 40 получит зарядку мощностью 66 Вт

В сети появилось видео с демонстрацией оболочки EMUI 11, в которой помимо прочего можно увидеть анимацию зарядки смартфона. Любопытно, что в ролике указана быстрая зарядка мощностью 66 Вт. Первыми предустановленную EMUI 11 и, соответственно, 60-Вт зарядку, получат флагманы серии Mate 40.

Топовой модели Mate 40 Pro прочат камеру с датчиками изображения разрешением 50 Мп и 80 Мп, перископным модулем с 55-кратным зумом и времяпролетной ToF-камерой, 5-нанометровую топовую платформу Kirin и поддержку мобильных сетей пятого поколения.