Huawei Mate 50 и Mate 50 Pro выпустили в России

Отечественные магазины «М.Видео» и «Эльдорадо» дали старт продажам флагманских смартфонов Huawei Mate 50 и Mate 50 Pro, которые были ввезены в Россию в рамках параллельного импорта. Новинки оценены в 60 и 70 тысяч рублей соответственно.

Напомним, что Huawei Mate 50 Pro характеризуется поддержкой спутниковой связи, защитой от воды IP68, защитным стеклом Kunlun, процессором Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 без модема 5G, ОС HarmonyOS 3, 6,74-дюймовым изогнутым OLED-дисплеем с разрешением 2616:1212 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (оптическая стабилизация и лазерный помощник автофокуса), 13 Мп (сверхширик) и 64 Мп (перископная камера с 3,5-кратным оптическим зумом), аккумулятором ёмкостью 4700 мАч, поддержкой проводной 66-Вт зарядки, беспроводной 50-Вт и обратной беспроводной на 7,5 Вт.
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