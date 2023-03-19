Huawei Mate 50 подешевел в Китае

Компания Huawei снизила цены на смартфоны Mate 50, Mate 50 Pro и Mate 50E в честь 11-летия китайской площадки VMall. Модели Mate 50 и Mate 50E теперь стоят дешевле на 30 долларов – по 695 и 550 долларов соответственно, а Mate 50 Pro подешевел на 45 долларов – до 945 долларов.

Напомним, что Huawei Mate 50 оснащается 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2700:1224 пикселей, кадровой частотой 90 Гц и частотой опроса сенсорного слоя 300 Гц, фронтальной камерой на 13 Мп, тройной основной камерой XMAGE с модулями разрешением 50 Мп (датчик Sony IMX766, оптическая стабилизация и лазерный помощник автофокуса), 13 Мп (сверхширик на Sony IMX688) и 12 Мп (5-кратный оптический зум), топовой платформой Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 без модема 5G, 8 ГБ ОЗУ, поддержкой спутниковой связи, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 и NFC, аккумулятором на 4460 мАч, поддержкой 66-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, а также защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP68.