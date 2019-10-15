Huawei Mate X готов к релизу

Компания Huawei официально заявила, что смартфон Huawei Mate X, который может похвастаться уникальным механизмом сгибаемого дисплея, выйдет в продажу уже в октябре этого года и будет доступен для приобретения всем желающим. Вероятно, таких будет не так уж много, ведь устройство стоит космических денег, при этом оно очень хрупкое и буквально одно падение превратит устройство в ненужный хлам. Но, зато в комплекте со смартфоном Huawei Mate X идет чехол для переноски устройства, наушники, несколько важных инструкций, которые стоит прочитать, и кабель зарядки. За все это придется отдать солидную сумму денег, но оно того стоит, ведь на рынке есть всего один конкурент и у него тоже стоимость гигантская. Ждете устройство в России?