Huawei Mate X и его функции

Компания Huawei выпустила смартфон с очень загадочной характеристикой. Huawei Mate X получил большой 8-дюймовый дисплей, который складывается пополам наружу, превращая устройство в традиционный смартфон с 6,38- или 6,6-дюймовым экраном в зависимости от стороны. Кроме того, гаджет получил поддержку сетей пятого поколения с самой большой на сегодняшний день скоростью передачи данных — до 4,6 Гбит/с. Еще одной особенностью Mate X стала быстрая зарядка мощностью 55 Вт, позволяющая за 30 минут пополнить 85% заряда.О стоимости смартфона пока неизвестно.