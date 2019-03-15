Huawei Mate X уже с 5G

2019-03-15, Автор - Влад Волошин; Продукт - Huawei Mate X; [64]
На протяжении длительного времени на просторах интернета обсуждают то, что некоторые компании активно продвигают технологию 5G, хотя у нее нет особого шанса на продвижение в ближайшее время. Мол, у некоторых операторов еще четвертое поколение работает плохо, а вы тут про пятое говорите. Так вот, смартфон Huawei Mate X уже получил сертификат, как первый смартфон в Европе с модулем 5G. То есть, это первое устройство на нашем континенте, которое получило официальную поддержку сетей пятого поколения и уже в ближайшем будущем его отправят в продажу или эксплуатацию. Думаю, это большой шаг, так как пока 5G развивают, сети четвертого поколения станут обыденностью и будут дешевле, что для конечного пользователя очень даже приятная новость.


Комментарии:
Samsung Galaxy A40 показали на изображен...
Samsung Galaxy A40 показали на изображенНа просторах интернета появились изображения нового смартфона Samsung Galaxy A40, который вроде как компа...
Zotac показала карты GeForce GTX 1660...
Zotac показала карты GeForce GTX 1660Сейчас на рынке можно наблюдать настоящий бум новых видеокарт. Дело в том, что компания NVIDIA показала с...
OPPO AX5s выглядит очень достойно...
OPPO AX5s выглядит очень достойноСовсем скоро состоится релиз нового смартфона OPPO AX5s, который будет относится к среднему классу и може...
Colorful показала iGame GeForce GTX 1660...
Colorful показала iGame GeForce GTX 1660Буквально вчера компания NVIDIA представила новую линейку своих доступных видеокарт, а уже сегодня мы наб...
Sony Xperia 10 уже в России...
Sony Xperia 10 уже в РоссииВ последнее время компания Sony не очень радовала нас своими релизами, так как флагманы получались слишко...
Три доступные новинки от Razer...
Три доступные новинки от RazerRazer добавила три новых игровых периферийных устройства в свой постоянно растущий каталог. ...
Беспроводные наушники Toreto TODS...
Беспроводные наушники Toreto TODSToreto, популярная своими аксессуарами, выпустила беспроводные наушники TODS. Эти наушники устойчивы к по...
Официальные рендеры Vivo X27 раскрывают ...
Официальные рендеры Vivo X27 раскрывают Ожидается, что Vivo X27 представят 19 марта с выдвижной селфи-камерой на 16 Мп, тройной основной камерой ...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Fly Power Plus 5000. Недорогой смартфон с емкой батарейкойОбзор Fly Power Plus 5000. Недорогой смартфон с емкой батарейкой
Обзор Oklick OK-430. Недорогая акустика 2.1 с BluetoothОбзор Oklick OK-430. Недорогая акустика 2.1 с Bluetooth
Обзор NAVITEL N500 Magnetic. Навигатор с магнитным креплениемОбзор NAVITEL N500 Magnetic. Навигатор с магнитным креплением
Обзор iBOX F5 SLIM SIGNATURE A12. Сигнатурный комбо-видеорегистраторОбзор iBOX F5 SLIM SIGNATURE A12. Сигнатурный комбо-видеорегистратор
Обзор Logitech G G512 CARBON Tactile RGB. Игровая клавиатура с тактильными переключателямиОбзор Logitech G G512 CARBON Tactile RGB. Игровая клавиатура с тактильными переключателями
Предварительный обзор Philips 326M6VJRMB...
Предварительный обзор Philips 326M6VJRMBВ последнее время многие потенциальные покупатели стали смотреть в сторону 4К-мониторов, которые могут не...
Обзор Buddy Toss. Кликер с адреналином...
Обзор Buddy Toss. Кликер с адреналиномДовольно редко разработчики мобильных игр придумывают какие-то уникальные механики, которые могут увлечь ...
Предварительный обзор ASUS ROG Strix XG4...
Предварительный обзор ASUS ROG Strix XG4Компания ASUS официально представила новый монитор, который создан специально для геймеров и может удовле...
Обзор AdVenture Capitalist. Лучшая игра ...
Обзор AdVenture Capitalist. Лучшая игра Авторам игровых мобильных проектов приходится постоянно балансировать между сложным геймплеем, понятным у...
Предварительный обзор LG 34WK95C-W. Новы...
Предварительный обзор LG 34WK95C-W. НовыКомпания LG представила свой новый монитор, который имеет вытянутую форму и загнутую матрицу. Новинка пре...
Обзор FRAG Pro Shooter. Неплохая попытка...
Обзор FRAG Pro Shooter. Неплохая попыткаСоздавать мобильные шутеры — весьма спорная затея, ведь пользователи не очень хотят страдать от управлени...
Предварительный обзор Leica Q2. Лучший в...
Предварительный обзор Leica Q2. Лучший вМы привыкли к тому, что зеркальные фотоаппараты являются громоздкими, но лучшими в своем деле. Теперь при...
Обзор Criminal Minds. Почувствую себя сы...
Обзор Criminal Minds. Почувствую себя сыХорошие мобильные игры выходят очень редко, так как разработчикам намного проще создать простенькую игру ...
Предварительный обзор Panasonic RP-HD300...
Предварительный обзор Panasonic RP-HD300Недавно официально представили наушники Panasonic RP-HD300B, которые работают по беспроводному протоколу ...
Обзор Idle Harbor Tycoon. Свой личный по...
Обзор Idle Harbor Tycoon. Свой личный поДовольно часто в последнее время пользователи стали играть в проекты, которые требуют развития ради разви...
Предварительный обзор Huawei P smart+ 20...
Предварительный обзор Huawei P smart+ 20К сожалению, на текущий момент очень много производителей смартфонов стали выпускать свои устройства за д...
Предварительный обзор Mixcder E9. Наушни...
Предварительный обзор Mixcder E9. НаушниВ последнее время все больше производителей стали отправлять в продажу более-менее доступные беспроводные...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor