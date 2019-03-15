Huawei Mate X уже с 5G

На протяжении длительного времени на просторах интернета обсуждают то, что некоторые компании активно продвигают технологию 5G, хотя у нее нет особого шанса на продвижение в ближайшее время. Мол, у некоторых операторов еще четвертое поколение работает плохо, а вы тут про пятое говорите. Так вот, смартфон Huawei Mate X уже получил сертификат, как первый смартфон в Европе с модулем 5G. То есть, это первое устройство на нашем континенте, которое получило официальную поддержку сетей пятого поколения и уже в ближайшем будущем его отправят в продажу или эксплуатацию. Думаю, это большой шаг, так как пока 5G развивают, сети четвертого поколения станут обыденностью и будут дешевле, что для конечного пользователя очень даже приятная новость.