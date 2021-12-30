Huawei Mate X2 Collector's Edition появился в продаже

Компания Huawei дала старт китайским продажам смартфона Huawei Mate X2 Collector's Edition, который был представлен в прошлом месяце. Данное издание оснащается 12 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти, а его цена составляет 3090 долларов. Его особенностью является кожаная задняя панель и нанокристаллическое стекло передней панели.

Смартфон также оснащается корпусом со сверхпрочной сталью и углеволокном, внешним 6,45-дюймовым OLED-экран с соотношением сторон 21:9 и разрешением 2700:1160 пикселей, 8-дюймовым складным дисплеем с соотношением сторон 8:7,1 и разрешением 2480:2200 пикселей, процессором Kirin 9000, аккумулятором емкостью 4500 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 55 Вт, основной квадрокамерой с модулями на 50 Мп, 8 Мп (10-кратный оптический зум), 12 Мп (3-кратный зум) и 16 Мп (сверхширик), три из которых могут похвастаться оптической стабилизацией.