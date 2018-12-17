Huawei MateBook 13 стоит дешевле смартфона

Официально представлен новый ноутбук Huawei MateBook 13, который очень понравился потенциальным покупателям своей стоимостью. Дело в том, что за базовую версию ноутбука просят всего 725 долларов, то есть в два раза дешевле, чем базовая версия MacBook Air. За типовую комплектацию просят 900 долларов, что тоже заметно дешевле любого своего конкурента. У самой продвинутой комплектации установлено 8 гигабайт оперативной памяти, процессор Inte Core i7 девятого поколения, дискретная графика NVIDIA GeForce MX150 на 2 гигабайта и 512 гигабайт встроенной памяти на твердотельном накопителе. Очень крутой продукт в стильном корпусе, который стоит заметно дешевле любого потенциального конкурента на рынке. Я это уже говорил, но нужно повторить, так как это действительно важно.