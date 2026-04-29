Huawei MateBook 14 HarmonyOS Edition появился в продаже

Компания Huawei выпустила в китайскую продажу ноутбук MateBook 14 HarmonyOS Edition, который был представлен чуть больше недели назад. Новинка стоит 970 долларов за базовую конфигурации с 24 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ.

Ноутбук также имеет в своем оснащении фирменную ОС HarmonyOS 6.1, 14,2-дюймовый сенсорный OLED-дисплей с разрешением 2880:1920 пикселей, соотношением сторон 3:2, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 600 нит, поддержкой до 10 одновременных касаний и совместимостью со стилусом M-Pen 3, фирменную 10-ядерную платформу Kirin X90, до 32 ГБ ОЗУ, SSD объемом до 1 ТБ, систему охлаждения с двумя вентиляторами, аккумулятор ёмкостью 70 Втч, корпус толщиной 14,5 мм и массой 1,33 кг, порты USB-C, USB-A 3.2 Gen 1 и HDMI 2.1, а также адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0.
