Представлен ноутбук Thunderobot ZERO Air 15 на Core Ultra 9 386H

Компания Thunderobot пополнила ассортимент игровых ноутбуков моделью ZERO Air 15, которая основана на 16-ядерных процессорах Intel Core Ultra 7 356H или Core Ultra 9 386H. Новинка также оснащается дискретными графическими адаптерами NVIDIA GeForce RTX 5060 и GeForce RTX 5070, системой охлаждения с двумя вентиляторами и испарительной камерой, 32 ГБ ОЗУ, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, 15,3-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2.5K, поддержкой переменной кадровой частоты от 48 до 165 Гц и 100% покрытием цветовой палитры DCI-P3, двумя слотами для ОЗУ DDR5, двумя разъёмами для накопителей M.2, двумя разъемами USB-C, интерфейсами HDMI 2.1, сетевым портом RJ45, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6E, веб-камерой с защитной шторкой, 250-Вт комплектной зарядкой, корпусом из магниевого сплава аэрокосмического класса и массой 1,54 кг и толщиной 15,9 мм. Ноутбук оценен на дебютном китайском рынке в эквивалент 2195 долларов за базовую конфигурацию и 2635 долларов за топовую.

