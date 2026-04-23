Мини ПК CHUWI AuBox X с ИИ стал доступен

Компания CHUWI представила сегодня AuBox X — мини-ПК ультракомпактного формата, предназначенный для работы с искусственным интеллектом. Устройство оснащено передовыми процессорами Intel Core Ultra второго поколения (серия Lunar Lake). Созданный для эпохи ИИ-компьютеров, AuBox X предлагает мощные возможности локальной обработки ИИ, современные интерфейсы и бесшумную работу в миниатюрном корпусе объемом всего 0,67 литра.

115 TOPS общей ИИ-производительности

AuBox X, с его интегрированной архитектурой, включающей CPU, GPU и NPU, демонстрирует внушительный потенциал до 115 TOPS общей вычислительной мощности в области ИИ (97 TOPS в версии Ultra 5). Такой уровень производительности обеспечивает мгновенную, полностью локальную обработку данных, что способствует беспрепятственному улучшению фотографий, удалению фона в реальном времени и ускорению ИИ-ориентированных рабочих процессов.

OpenClaw

Этот ультракомпактный мини-ПК с ИИ-ускорением оснащён нейронным процессором Intel AI Boost, предлагающим до 47 NPU TOPS для модели Core Ultra 7 и 40 NPU TOPS для Core Ultra 5. Это позволяет выполнять эффективные локальные ИИ-вычисления, исключая зависимость от облачных сервисов. Пользователи AuBox X на базе Intel Lunar Lake могут в полной мере использовать возможности Copilot+ PC, включая такие функции, как Click to Do, Live Captions, Cocreator и расширенный поиск Windows.AuBox X поддерживает OpenClaw, локального ИИ-ассистента с открытым исходным кодом, предназначенного для автоматизации и оптимизации рабочих процессов, с возможностью нативного запуска Windows и развёртывания через WSL. Благодаря локальному ИИ-ускорению и инференсу с нулевой задержкой, конфиденциальность и безопасность пользовательских данных гарантированы. Более того, энергоэффективная архитектура устройства позволяет ему работать круглосуточно при значительно меньшем потреблении энергии по сравнению с аналогами.

Процессор и графика

Для обеспечения высокой скорости отклика и эффективности ИИ-вычислений AuBox X комплектуется 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X 8533 MT/s. Это способствует снижению задержек и повышению общей производительности системы. Возможности хранения данных расширяются благодаря двум слотам M.2 2280 SSD, один из которых поддерживает интерфейс PCIe 5.0 ×4 для сверхбыстрого доступа.Мини-ПК AuBox X представлен в двух вариантах: с процессорами Intel Core Ultra 5 226V или Intel Core Ultra 7 256V, оба базируются на архитектуре Intel Lunar Lake. С 8 ядрами и 8 потоками, тактовой частотой до 4,8 ГГц и настраиваемым TDP в диапазоне 8–37 Вт, этот мини-ПК гарантирует быструю работу в задачах продуктивности, творчества и повседневных вычислениях, при этом отличаясь крайне низким уровнем шума.

Графическая подсистема AuBox X представлена интегрированной графикой Intel Arc GPU, обеспечивающей впечатляющую производительность. Модель Ultra 7 оснащена Intel Arc 140V, чья производительность сопоставима с дискретными GPU уровня GeForce RTX 3050, тогда как Intel Arc 130V в модели Ultra 5 превосходит Iris Xe до двух раз. Пользователи могут рассчитывать на плавное воспроизведение мультимедиа, ускоренный рендеринг и высокую производительность при редактировании фото, обработке видео и работе с современными визуальными приложениями.

Несмотря на скромные размеры корпуса объёмом 0,67 литра, AuBox X предлагает широкий набор портов: USB4 (40 Гбит/с) с поддержкой внешних GPU, HDMI 2.1 FRL, HDMI 2.1 TMDS, DisplayPort 1.4, шесть портов USB-A (включая USB 3.2 Gen 2 с пропускной способностью 10 Гбит/с), Ethernet 2.5G, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Устройство также поддерживает USB-C Power Delivery мощностью 100 Вт и способно работать с тремя дисплеями одновременно, вплоть до разрешения 8K при 60 Гц.

CHUWI AuBox X (Ultra 5 226V) - С 97 TOPS общей производительности, графикой Intel Arc 130V и SSD 512 ГБ PCIe 3.0, эта версия идеально подходит для повседневной работы, офисных задач, воспроизведения 4K и лёгкого редактирования фото. $699

CHUWI AuBox X (Ultra 7 256V) - С увеличением до 115 TOPS, более быстрой графикой Arc 140V и SSD 1 ТБ PCIe 4.0, версия Ultra 7 легко справляется с более требовательными творческими задачами — такими как рендеринг видео, AI-редактирование фото и лёгкое 3D-моделирование. $829

AuBox X, разработанный для креативных профессионалов, современных рабочих пространств и домашних офисов, удачно сочетает миниатюрные размеры, бесшумную работу (обычно менее 45 дБ) и передовые ИИ-возможности. Он поставляется с предустановленной Windows 11 Pro и оснащён VESA-креплением, что обеспечивает гибкость размещения в студиях, многомониторных конфигурациях и любых сценариях, где требуется высокая производительность при минимальных габаритах.