Ноутбук Lenovo ThinkPad P14s Gen 7 оценили в 1990 фунтов стерлингов

Компания Lenovo дала старт европейским продажам ноутбука ThinkPad P14s Gen 7, который основан на 6-ядерном процессоре AMD Ryzen AI 5 Pro 440 или 12-ядерном Ryzen AI 9 HX Pro 470. Новинка также характеризуется от 16 до 96 ГБ оперативной памяти стандарта DDR5-5600, твердотельными накопителями с интерфейсом PCIe 4.0 и PCIe 5.0 вместимостью до 2 ТБ, IPS-экраном с разрешением 1920:1200 точек и кадровой частотой 60 Гц или OLED-дисплеем с разрешением 2880:1800 точек, пиковой яркостью 500 нит, переменной кадровой частотой от 30 до 120 Гц и антибликовым покрытием, батареей ёмкостью 60 Втч или 75 Втч, модулем Qualcomm Snapdragon X61 с поддержкой 5G sub-6 GHz в качестве опции, интерфейсами USB-A, Thunderbolt 4 и HDMI,портом RJ-45 Ethernet, 3,5-мм гнездом для наушников, слотом Nano-SIM и считывателем смарт-карт. Цена ноутбука стартует от 1990 фунтов стерлингов.