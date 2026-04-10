Microsoft убирает ИИ-кнопки из Windows 11

ИИ-помощник Microsoft Copilot вызвал негативную реакцию среди пользователей Windows 11 — настолько сильную, что Microsoft пришлось пересмотреть свою стратегию его внедрения. По данным Windows Latest, компания обновила ключевые приложения системы, включая Notepad и Snipping Tool. Весной 2025 года Microsoft добавила Copilot в Notepad, интегрировав функции ИИ вроде рерайта текста, создания кратких пересказов и других возможностей. Однако со временем пользователи начали уставать от навязчивого внедрения ИИ, и в начале этого года компания решила пересмотреть такой подход. На фоне сильной критики со стороны энтузиастов Microsoft убрала иконку Copilot из последних версий Notepad и Snipping Tool, фактически вернув их к привычному виду без «умных» функций.

Это решение можно считать заметным шагом назад от курса «ИИ повсюду». Кроме того, компания приостановила практику принудительного добавления кнопки Copilot в разные приложения, так как интерес к этим функциям оказался ниже ожиданий. При этом важно учитывать масштаб — у компании уже около 80 приложений и сервисов с поддержкой Copilot, так что пересмотр стратегии — это далеко не лёгкое решение. Тем более, что компания потратила на разработку всех этих систем колоссальные деньги и ресурсы, которые могли бы пойти на оптимизацию операционной системы или что-то куда более полезное, чем ненужные интеграции искусственного интеллекта. Возможно, теперь Windows 11 будет работать лучше.