ASUS представила ноутбук ROG Strix G16 на Core Ultra 9 290HX Plus

Компания ASUS пополнила ассортимент игровых ноутбуков моделями ROG Strix G16 и ROG Strix G18 2026, которые основаны на производительном чипе Intel Core Ultra 9 290HX Plus. Новинки также характеризуются дискретной графикой NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop, до 64 ГБ ОЗУ DDR5 с частотой 6400 МТ/с, твердотельным накопителем с интерфейсом PCIe 4.0 вместимостью до 2 ТБ, 16-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2560:1600 точек, кадровой частотой 300 Гц, временем отклика 3 мс, а также поддержкой G-SYNC и Dolby Vision, 18-дюймовой Mini-LED панелью в старшей модели с тем же разрешением, частотой обновления 240 Гц и 2000 зонами локального затемнения, интерфейсами Thunderbolt 5 с поддержкой DP 2.1 и Power Delivery, USB 3.2 Type-A, HDMI 2.1 и 2.5G LAN, поддержкой Wi-Fi 7, поддержкой Dolby Atmos, Hi-Res Audio и двусторонним шумоподавлением на базе ИИ, батареей ёмкостью 90 Втч, 380-Вт зарядным устройством, а также корпусами массой 2,7 кг и 3,5 кг соответственно. Цены и дата начала продаж ноутбуков пока не раскрываются.

