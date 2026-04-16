Представлен ноутбук HONOR MagicBook 16 2026

Компания HONOR пополнила ассортимент ноутбуков моделями MagicBook 14 2026 и MagicBook 16 2026, которые оценены от 1025 и от 1055 долларов соответственно. Старшая модель характеризуется 16-дюймовым LCD-экраном с разрешением 2560:1600 точек, кадровой частотой до 180 Гц, 100% покрытием цветовой палитры sRGB, яркостью 500 нит и защитой зрения с сертификацией TÜV Rheinland, корпусом толщиной от 16,9 и массой 1,69 кг, чипами Intel Core Ultra 5 336H, Ultra 5 338H и Ultra X7 358H, графическими адаптерами Arc B390, B370 или Intel Graphics, 32 ГБ ОЗУ LPDDR5X, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, батареей ёмкостью 92 Втч, двумя разъемами USB-C 3.2 Gen2, двумя портами USB-A 3.2 Gen1, интерфейсом HDMI 2.1 и модулем NFC. MagicBook 14 2026 отличается 14-дюймовым дисплеем с разрешением 2880:1800 точек, частотой обновления изображения до 120 Гц, яркостью 430 нит, корпусом массой 1,39 кг и толщиной 16,5 мм.

