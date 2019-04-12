Huawei MateBook 14 выглядит крайне привлекательно

В последнее время производителям ноутбуков крайне тяжело как-то конкурировать с яблочной компанией и хоть как-то привлекать потенциальных покупателей. Кто-то делает упор на мощность, кто-то на дисплей, а у новинки Huawei MateBook 14 есть свой бонус — дисплей занимает 94% фронтальной панели. Это довольно приличная цифра даже для рынка смартфонов, не говоря уже о ноутбуках. Гаджет благодаря этому получился более компактным, легким и удобным, плюс у вас всегда будет возможность похвастаться перед друзьями своим уникальным устройством. Правда, цена на ноутбук с этой фишкой пока что не названа и можно лишь догадываться о том, сколько он будет стоит у нас в стране. Но, если вы хотите ноутбук именно на Windows, то можно присмотреться.