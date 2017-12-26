Huawei MateBook D очень даже порадовал

Пока другие компании думают как спасти себя от кризиса и как перестать терять покупателей, у китайской компании Huawei все организовано совершенно иначе - производитель поражает своих конкурентов отличными продажами и показывает новые продукты. Например, вот анонсирован новый ноутбук Huawei MateBook D, который построен на процессора компании Intel восьмого поколения. Ноутбук выглядит достаточно привлекательно и если вы хотите получить крутое устройство за небольшую сумму денег, то стоит подождать, пока этот красавец выйдет в продажу. Ведь, ранее компания показывала себя с наилучшей стороны - цены всегда были ниже, чем у конкурентов, а в плане производительности все было отлично. Думаю, новинка порадует и в этот раз. Ждите полноценную статью - мы уже готовим детальный обзор продукта.