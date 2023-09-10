Huawei MateBook E 2023 вышел в новой версии

Компания Huawei выпустила в китайскую продажу новую конфигурацию гибридного планшета MateBook E 2023, которая оснащается 10-ядерным чипом Intel Core i5-1230U двенадцатого поколения, 16 ГБ двухканальной памяти и твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ. Цена данной версии составляет 925 долларов.

Напомним, что представленный в мае этого года MateBook E 2023 также характеризуется 12,6-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2560:1600 пикселей, аккумулятором ёмкостью 42 Втч, дополнительной батареей ёмкостью 10,8 Втч в фирменной клавиатуре и операционной системой Windows 11.