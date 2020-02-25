Huawei MateBook X Pro ноутбук с процессорам Intel Core 10

2020-02-25, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Huawei MateBook X Pr; [46]
На презентации компания Huawei в Барселоне представила обновленные ноутбуки Huawei MateBook X Pro.

Ноутбуки получили дисплей Ultra FullView, где использована LTPS панель дианональю 13,9 дюймов, который поддерживает разрешение 3000×2000 пикселей и охватывает 100% цветового пространства sRGB.

Также ноутбук получил тонкие рамки вокруг дисплея. Ещё ноутбуки Huawei MateBook X Pro получили мощные процессоры 10-го поколения Intel Core i7-10510U и i5-10210U с дискретной видеокартой NVIDIA GeForce MX250 с 2 ГБ ОЗУ GDDR5 и по 16 ГБ ОЗУ.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 56 Втч, одного заряда которого хватит до 12 часов работы. В комплекте идет зарядка мощностью 65 Вт.

Сканер отпечатка пальцев встроили в кнопку включения, а камеру спрятали под клавиатурой.

Цена и комплектация

  • i5/16 ГБ/512 ГБ — 1 499 евро
  • i5/16 ГБ/512 ГБ/MX250 — 1 699 евро
  • i7/16 ГБ/1 ТБ/MX250 — 1 999 евро

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