Huawei MateBook X Pro ноутбук с процессорам Intel Core 10

На презентации компания Huawei в Барселоне представила обновленные ноутбуки Huawei MateBook X Pro.
Ноутбуки получили дисплей Ultra FullView, где использована LTPS панель дианональю 13,9 дюймов, который поддерживает разрешение 3000×2000 пикселей и охватывает 100% цветового пространства sRGB.
Также ноутбук получил тонкие рамки вокруг дисплея. Ещё ноутбуки Huawei MateBook X Pro получили мощные процессоры 10-го поколения Intel Core i7-10510U и i5-10210U с дискретной видеокартой NVIDIA GeForce MX250 с 2 ГБ ОЗУ GDDR5 и по 16 ГБ ОЗУ.
За автономность отвечает аккумулятор емкостью 56 Втч, одного заряда которого хватит до 12 часов работы. В комплекте идет зарядка мощностью 65 Вт.
Сканер отпечатка пальцев встроили в кнопку включения, а камеру спрятали под клавиатурой.
Цена и комплектация
- i5/16 ГБ/512 ГБ — 1 499 евро
- i5/16 ГБ/512 ГБ/MX250 — 1 699 евро
- i7/16 ГБ/1 ТБ/MX250 — 1 999 евро