Huawei MateBook X Pro официально представлен

Официально представлен совершенно новый ноутбук Huawei MateBook X Pro, который готов покорять свою аудиторию. Начнем с того, что диагональ дисплея составляет 13,9 дюйма, что достаточно много для современного решения, а разрешение составляет 3000 на 2000 точек. То есть, это полноценный 3К монитор, пусть такого обозначения и нет, который отлично передает картинку. Читать или работать с мелкими деталями на таком экране будет очень приятно, плюс у него новая аппаратная платформа Intel Whiskey Lake, что тоже довольно важно. Стоимость ноутбука пока что не названа, но нужно понимать, что это флагманское устройство и денег за него попросят достаточно много. Может даже больше, чем за яблочные ноутбуки, которые сами по себе очень дорого стоят.