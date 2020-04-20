Huawei MatePad 10.4 получит 2К-дисплей

Компания Huawei довольно плохо себя чувствует себя на рынке смартфонов и планшетов, ведь различные запреты на использование софта из США и прочие проблемы мешают компании развиваться. Тем не менее, производитель все же работает над новыми гаджетами и теперь вот планирует выпустить в продажу новый планшет Huawei MatePad 10.4, который будет оборудован дисплеем с разрешением 2К. Это очень круто на самом деле, так как пользователи получат более качественную картинку без проблем с буквами, например. Нужно лишь подождать официального релиза и тогда можно будет говорить о прямых конкурентах устройства, о качестве продукта и корпуса, о цене. Ведь это тоже важные преимущества, которые влияют на конечный выбор потенциальных покупателей.