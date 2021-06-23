Huawei MatePad 11 получит флагманский процессор Qualcomm

На конференции по запуску HarmonyOS 2 в начале этого месяца Huawei официально представила MatePad Pro 12.6 как свой первый планшет на базе HarmonyOS 2 вместо ОС EMUI на базе Android. Компания также выпустила 10,8-дюймовую модель MatePad Pro на базе процессора Qualcomm Snapdragon 870. А теперь стало известно, что ещё MatePad 11 будет запущен в июле и тоже будет оснащен процессором Qualcomm. Планшет будет оснащен флагманским процессором прошлого поколения Snapdragon 865, который всё равно отлично справляется с поставленными задачами. Таким образом, планшет станет первым планшетом Huawei, который будет оснащен флагманским процессором Qualcomm — ранее производитель предпочитал конкурирующего производителя процессоров. Кроме того, MatePad 11 станет первым устройством, которое объединит в себе комбинацию чипа Qualcomm и HarmonyOS 2 собственной разработки Huawei.

И в этом кроется определённая тонкость — Huawei по-прежнему запрещено использовать американские технологии, и поэтому она не может оставлять заказы на новые чипы от Qualcomm или любого другого полупроводникового завода, использующего технологии США. Именно по этой причине поставить более свежие процессоры флагманского уровня компания не может, а вот прошлых поколений — без проблем. Что касается дизайна, рендеры модели показывают, что MatePad 11 будет иметь тот же дизайн, что и MatePad Pro 12.6. Ожидаем релиза новинки и надеемся, что в данной ситуации производитель сделает свои планшеты более доступными.
Комментарии и отзывы Huawei MatePad 11
“the Psychetronik Mix" от The Chemical B...
Psychetronik Mix - самоопределяющийся жанр, точка, где музыкальные стили сливаются с человеческими чувств...
Новый игровой смартфон Nubia Red Magic ...
В базе данных китайского регулятора TENAA обнаружились сведения о новом игровом смартфоне Nubia Red Magic...
Наушники Apple AirPods 3 представят 18 м...
Слухи о беспроводных наушниках Apple AirPods 3 витают довольно-таки давно, но дата анонса до сих пор не б...
ZTE Blade 11 Prime теперь доступен в США...
В США появился новый смартфон компании ZTE под названием Blade 11 Prime. Смартфон прибыл в США по цене 19...
Смартфон ZTE S30 Pro появился в продаже...
Компания ZTE дала старт китайским продажам смартфона S30 Pro, который оценен в 460 долларов. Напомним, чт...
В фирменных приложениях Samsung обнаруже...
Несмотря на то, что у компании Google есть целый набор различных приложений, которые рекомендуется пользо...
Складной смартфон Xiaomi готовится к рел...
Xiaomi уже запланировала мероприятие по запуску нового продукта 2021 года на 29 марта, и компания подтвер...
Представлен 144-Гц монитор AOC U28G2X ...
Компания AOC представила игровой монитор U28G2X, который получил 28-дюймовую IPS-панель с разрешением 384...
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor