Huawei MatePad 11 получит флагманский процессор Qualcomm

На конференции по запуску HarmonyOS 2 в начале этого месяца Huawei официально представила MatePad Pro 12.6 как свой первый планшет на базе HarmonyOS 2 вместо ОС EMUI на базе Android. Компания также выпустила 10,8-дюймовую модель MatePad Pro на базе процессора Qualcomm Snapdragon 870. А теперь стало известно, что ещё MatePad 11 будет запущен в июле и тоже будет оснащен процессором Qualcomm. Планшет будет оснащен флагманским процессором прошлого поколения Snapdragon 865, который всё равно отлично справляется с поставленными задачами. Таким образом, планшет станет первым планшетом Huawei, который будет оснащен флагманским процессором Qualcomm — ранее производитель предпочитал конкурирующего производителя процессоров. Кроме того, MatePad 11 станет первым устройством, которое объединит в себе комбинацию чипа Qualcomm и HarmonyOS 2 собственной разработки Huawei.

И в этом кроется определённая тонкость — Huawei по-прежнему запрещено использовать американские технологии, и поэтому она не может оставлять заказы на новые чипы от Qualcomm или любого другого полупроводникового завода, использующего технологии США. Именно по этой причине поставить более свежие процессоры флагманского уровня компания не может, а вот прошлых поколений — без проблем. Что касается дизайна, рендеры модели показывают, что MatePad 11 будет иметь тот же дизайн, что и MatePad Pro 12.6. Ожидаем релиза новинки и надеемся, что в данной ситуации производитель сделает свои планшеты более доступными.