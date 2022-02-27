Huawei MatePad Paper получил E Ink-экран

Компания Huawei пополнила ассортимент планшетов необычной моделью MatePad Paper. Необычна она тем, что основана на 10,3-дюймовом E Ink-экране,а потому его вполне можно назвать электронной книгой. Новинка также характеризуется поддержкой стилуса M-Pencil второго поколения, предустановленной операционной системой HarmonyOS 2.0, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флэш-памяти, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6+, дактилоскопическим сенсором, временем автономной работы до 4 дней, массой 360 граммов, а также комплектными стилусом и обложкой Folio. Цена устройства составляет 500 евро.