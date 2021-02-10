Huawei MatePad Pro 2 прошел сертификацию 3C с Kirin 9000

Грядущий планшет от компании Huawei, получивший название Huawei MatePad Pro 2 и имеющий кодовое имя "Wanger", прошел процесс сертификации 3C в Китае.

Планшет будет доступен в двух вариантах: один с 12,2-дюймовым экраном от Huaxiing, а другой с 12,6-дюймовым дисплеем от Samsung. Оба варианта будут поддерживать высокую частоту обновления. Новинки будут работать на новейшем флагманском процессоре Huawei HiSilicon Kirin 9000. Само название устройства указывает на то, что планшет является преемником Huawei MatePad Pro 5G, который впервые был представлен на европейском рынке в 2020 году.