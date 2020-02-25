Huawei MatePad Pro 5G с быстрой зарядкой на 40 Вт

Компания Huawei также анонсировала на глобальном рынке флагманский планшет MatePad Pro.

Планшет MatePad Pro получил 10.8 дюймовый QHD IPS дисплей с вырезом для фронтальной камеры на 8 Мп.

За производительность планшета MatePad Pro отвечает фирменный процессор Kirin 990 в паре с 6/8 ГБ ОЗУ и 128/256/512 ГБ ПЗУ.

За автономность планшета отвечает аккумулятор ёмкостью на 7250 мАч с быстрой зарядкой на 40 Вт и беспроводной на 15 Вт.

Также новинку оснастили стереодинамики Harman Kardon с фирменной технологией Histen 6.0, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS и фирменным стилусом M-Pencil. Ещё планшет получил 13-мегапиксельную основную камеру с LED вспышкой. Работает планшет под управлением ОС Android 10 с оболочкой EMUI 10.

Цены и комплектации