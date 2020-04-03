Huawei MatePad Pro доступен для предзаказа

2020-04-03, Автор - Влад Волошин; Продукт - Huawei MatePad Pro; [77]
Компания Huawei официально представила планшетный компьютер MatePad Pro на территории России и открыла предварительный заказ на новинку. Стоит сказать, что планшет выполнен в новом стиле компании, который делает упор на удобство и тонкие рамки вокруг дисплея. У нового MatePad Pro они и правда очень тонкие, их почти не видно и пользователь получает громадную диагональ для того, чтобы работать с ней, играть, смотреть фильмы или сериалы. Стоимость планшета по предварительному заказу составляет 45 тысяч рублей и за эти деньги получить что-то более мощное будет очень тяжело. Советуем обратить свое внимание на эту новинку, чтобы не пропустить крутой продукт за вполне разумные деньги. Вероятно, это лучший гаджет в сегменте.


Комментарии и отзывы Huawei MatePad Pro
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