Huawei MatePad Pro появился в продаже

Компания Huawei дала старт китайским продажам планшета MatePad Pro, который был представлен несколько дней назад. Новинка оценена в 710, 780, 915 и 955 долларов за версии с 12/256 ГБ, 12/512 ГБ, 12/1 ТБ и 16/1 ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Топовая версия со стилусом и клавиатурой в комплекте обойдется в 1135 долларов.

Напомним, что MatePad Pro 13.2 оснащается 13,2-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2880:1920 пикселей, частотой обновления 144 Гц, частотой дискретизации касания 360 Гц, ШИМ-затемнением 1440 Гц, точностью цветопередачи ΔE<1 и яркостью до 1000 нит, фирменной однокристальной системой Kirin 9000s, аккумулятором ёмкостью 10100 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 88 Вт, 16-Мп фронтальной камерой с датчиком ToF, сдвоенной основной камерой на 13 Мп и 8 Мп, а также шестью динамиками с поддержкой пространственного звука.
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