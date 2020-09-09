Huawei MatePad T8 выпустили в Индии

В последнее время достаточно часто пользователи говорят о том, что смартфоны и прочая электроника запускается сначала в Индии, а уже потом по всему миру. И это действительно так, ведь даже китайская компания Huawei официально выпустила свой планшетный компьютер Huawei MatePad T8 в этой стране за вполне разумные деньги. Суть в том, что крупные компании выходят на рынок Индии, который пока что никем не занят, и активно продают свои устройства, чтобы привлечь внимание аудитории и завоевать себе имя крупного игрока. Вероятно, в ближайшее время новостей этого плана будет еще больше, особенно осенью, когда на рынок выйдет сразу несколько новых флагманов. Пока что ожидаем новостей по этому поводу и надеемся на развитие в этой отрасли.