Huawei MateStation S на AMD Ryzen 7 4700G вышел в Китае

Компания Huawei дала старт китайским продажам десктопного ПК Huawei MateStation S, который получил корпус с размерами 293:93:315,5 мм. Новинка также характеризуется чипами AMD Ryzen 5 4600G или AMD Ryzen 7 4700G, поддержкой двух двухканальных модулей памяти DDR4, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ, поддержкой работы со смартфонами (два экрана, передача файлов и редактирование), 3,5-мм аудиоразъемом, интерфейсом USB-A 3.0 и USB-C на передней панели, двумя разъемами USB-A 2.0 и двумя USB-A 3.0 сзади, интерфейсами VGA и RJ45, а также предустановленной ОС Windows 10. Версия с Ryzen 5 4600G, 8 ГБ ОЗУ и твердотельным накопителем на 512 ГБ оценена в 600 долларов, а вариант с AMD Ryzen 7 4700G, 16/512 ГБ обойдется в 790 долларов.

Комментарии и отзывы Huawei MateStation S
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