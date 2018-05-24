Huawei MediaPad M5 официально представлен в России

2018-05-24, Автор - Марсель Гарипов; Продукт - Huawei MediaPad M5 ; [94]
22 мая в Москве состоялась прзеентация Huawei, на которой показали планшеты премиум сегмента Huawei MediaPad M5. Модели будут доступны в четырех конфигурациях с диагональю экрана 8.4 и 10.8 дюймов.

Первый раз MediaPad M5 были показаны на выставке MWC в Берлине. Тогда стало известно, что модели получили 2,5D стекло, дисплеи с разрешением 2K, аудиосистему с динамиками Harman и многое другое.

MediaPad M5 оказались первыми планшетами компании Huawei, которые работают на их фирменном 8-ядерном процессоре Kirin 960 с 4 ГБ оперативной памяти и внутренней памятью 32 или 64 ГБ. Модели оснащены основной камерой на 13 мегапикселей и фронтальной на 8 мегапикселей. Система работает на операционной системе Android 8.0 с установленной оболочкой EMUI 8.0, которая обеспечивает комфортную работу.

Корпусы моделей выполнены из цельного металла с 2,5D стеклом. Экраны с IPS матрицей имеют разрешение в 2560×1600 точек и плотностью пикселей 359 ppi (8,4 дюйма) и 280 ppi (10,8 дюйма). Чаще всего планшеты используются в вечернее время, поэтому Режим Eye Comfort , который помогает снизить напряжение глаз будет как нельзя кстати.

Huawei MediaPad M5 8

Huawei MediaPad M5 c диагональю экрана в 8,4 дюйма является самой компактной моделью среди всей серии. Ее вес составляет всего 316 граммов, а толщина 7,3 мм. Емкость аккумулятора равна 5 100 мАч, а на его полную зарядку необходимо всего 1,9 часа за что спасибо технологии Huawei QuickCharge. Также планшет оснащен двумя динамиками от Harman с с аудиочипом Hi-Fi DAC AK4376.

Huawei MediaPad M5 10 и M5 10 Pro

Модель в 10,8 дюймов уже имеет 4 динамика от Harman с аудиочипом Hi-Fi DAC AK4376. Здесь аккумулятор имеет емкость уже на 7 500 мАч, а зарядить до 100% способен за 2,9 часа благодаря той же технологии Huawei QuickCharge. Вес устройства составляет 428 граммов, а его толщина 7,3 мм. Для моделей планшетов в 10,8 дюймов предусмотрен разъем Pogo Pins, в который можно подключить внешнюю клавиатуру и максимально приблизить использование планшета с ноутбуком.

Вместе с MediaPad M5 Pro идет в комплекте стилусом M-Pen, который распознает 4096 степеней нажатия. С помощью него рисовать, делать заметки и тд. Время автономной работы стилуса составляет до 50 дней.

Цены и старт продаж

Официальный старт продаж в России начнется 1 июня, а пока можно оформить предзаказ. Планшеты можно будет купить в интернет-магазине shop.huawei.ru и в магазинах: «ДНС», «М.Видео», «Ноу-Хау», «Технопарк» и «Связной». При покупке на shop.huawei.ru покупатели получат фитнес-браслет Huawei Band 2 Pro и подарочный купон на скидку, а в других официальных каналах продаж подарком станет портативная акустическая система.
  • Huawei MediaPad M5 8.4 серый/золотой 4+64 Гбайт, LTE — 27990 рублей
  • Huawei MediaPad M5 10.8” серый/золотой 4+64GB, LTE — 35990 рублей
  • Huawei MediaPad M5 10.8” серый 4+32GB, WiFi — 24990 рублей
  • Huawei MediaPad M5 Pro 10.8” серый 4+64GB, LTE — 42990 рублей


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