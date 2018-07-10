Планшет Huawei Mediapad M5 получит поддержку GPU Turbo

Компания Huawei объявила о том, что MediaPad M5 первым из планшетов получит обновление с поддержкой технологии графического ускорения GPU Turbo. Напомним, что эта технология увеличивает производительность графического ускорителя в смартфонах на 60%, а вот энергопотребление снижает на 30%. Выход обновления запланирован на конец июля.

Напомним, что Huawei представила планшеты MediaPad M5 в феврале этого года. В серию вошли три модели: диагональю 8,4 дюйма, 10,8 дюйма, а также еще один 10,8-дюймовый планшет с чехлом-клавиатурой и стилусом в комплекте. Все новинки получили металлический корпус, дисплеи с разрешением Quad HD (2560:1440 пикселей), фирменный процессор Kirin 960, 4 ГБ оперативной и от 32 до 128 ГБ встроенной флеш-памяти, 13 Мп основную и 8 Мп фронтальную камеры, четыре динамика harman/kardon (старшая модель), порт Type-C, поддержку LTE, а также аккумуляторы на 7500 мАч и 5100 мАч.