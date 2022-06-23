Huawei Nova 10 Pro показали на рендерах

Сетевые инсайдеры поделились качественными изображениями смартфона Huawei Nova 10 Pro, официальный релиз которого состоится уже в июле этого года. Отметим изогнутый экран (предположительно на 6,7-дюйма), сдвоенную селфи-камеру, подэкранный дактислокопический сенсор и вертикально ориентированную тройную камеру. Также источник сообщает о размерах 164,3:73,6:8,1 мм, интерфейсе USB Type-C, чёрной и серебристой расцветках.

Напомним, что одна из последних новинок этой линейки, Huawei Nova 9 SE, оснащается поддержкой 66-Вт проводной зарядки, восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 680, 8 ГБ ОЗУ, 128 или 256 ГБ флеш-памяти, 6,78-дюймовым экраном с разрешением Full HD, кадровой частотой 90 Гц и частотой отклика сенсорного слоя 270 Гц, основной камерой с модулями разрешением 108 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп, поддержкой Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.0, аудиосистемой Huawei Histen Audio, а также аккумулятором ёмкостью 4000 мАч.

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