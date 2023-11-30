Huawei Nova 12 Ultra получит SoC Kirin с модемом 5G

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне Nova 12 Ultra, релиз которого может состояться уже в следующем месяце. Утверждается, что аппарат сможет похвастаться фирменной однокристальной системой Kirin 9000s c модемом для сотовых сетей пятого поколения. От стандартной версии Kirin 9000s эта SoC отличается сниженной на 130 МГц частотой большого ядра.

Ранее сообщалось, что базовая модель Huawei Nova 12 получит фирменный процессор Kirin 830, аккумулятор ёмкостью 4800 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 88 Вт, тройную основную камеру с модулями разрешением 50 Мп, 8 Мп (телеобъектив) и 12 Мп (сверхширик), а также поддержку спутниковой связи.
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