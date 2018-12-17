Huawei Nova 4 с отверстием в дисплее

Пока в сети пользователи активно обсуждали то, что Samsung никогда не выпустит в продажу смартфон с отверстием в экране, китайский бренд выпустил в продажу свой продукт с этой же фишкой. У Huawei Nova 4 действительно имеется отверстие в дисплее, которое сделано для фронтальной камеры. Это позволяет растянуть дисплей на всю площадь передней панели и тем самым сделать смартфон компактнее при тех же габаритах. Вот только Huawei этого не сделала — снизу имеется приличных размеров «борода», которая полностью нивелирует необходимость делать отверстие в дисплее. Если вы очень хотели получить именно эту фишку, то вам стоит присмотреться к новинке, но в целом ничего невероятного в этом нет. Да и практической пользы нет совершенно, что еще более грустно.