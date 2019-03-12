Huawei Nova 4e и его функции

Энергоснабжение обеспечивает батарея на 3340 мАч с функцией ускоренной зарядки. Корпус имеет размеры 152,9 х 72,7 х 7,4 мм.В качестве центрального процессора девайс получил чипсет среднего уровня Kirin 710, а набор памяти включает в себя 4 ГБ/6 ГБ «оперативки» и встроенный флэш-массив на 128 ГБ. Программным интерфейсом служит Android 9 Pie с фирменной надстройкой EMUI 9.0.1. Экранная панель, согласно свежей информации, имеет размер диагонали 6,15 дюйма, обеспечивая четкость изображения 2312 х 1080 пикселей.О стоимости смартфона пока неизвестно.