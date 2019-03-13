Huawei Nova 4e показали на официальных изображениях

2019-03-13, Автор - Anna; Продукт - Huawei Nova 4e ; [51]
Huawei Nova 4e официально представят 14 марта в Китае. Некоторые подробности о его спецификациях уже появились в сети. Рендеры раскрывают наличие каплевидного выреза и стеклянной задней панели с вертикальной тройной настройкой камеры и сканером отпечатков пальцев.

Huawei Nova 4e будет оснащен 6,15-дюймовым IPS-дисплеем с IPS-разрешением Full HD + с разрешением 1080 x 2312 пикселей. Внутри Kirin 710 SoC v, Android 9 Pie на базе EMUI 9 и аккумулятор емкостью 3240 мАч, который будет поддерживать быструю зарядку 18 Вт. Фронтальная камера имеет разрешение 32 МП, а тройная основная 24 МП+8МП+2МП. Nova 4e предложат в двух вариантах с 4 ГБ ОЗУ + 128 ГБ и 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ для хранения.

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