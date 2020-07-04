Huawei Nova 5 и Honor 20S обновили до EMUI 10.1

Компания Huawei обновила смартфоны nova 5, nova 5z, nova 5i Pro, Enjoy 10S и Honor 20S до свежей версии своей оболочки EMUI 10.1. Апдейт распространяется в Китае, но в скором времени должен появиться и в других странах.

Напомним, что Nova 5 оснащается чипсетом Kirin 810, 6,4-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+, подэкранным сканером отпечатков пальцев, аккумулятором на 3500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 40 Вт, четверной основной камерой с главным модулем на 48 Мп, 16 Мп сверхширокоугольным модулем, камерой для макросъемки и датчиком для анализа глубины, а также 32 Мп фронтальной камерой.
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