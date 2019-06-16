Huawei Nova 5 получит новый 7-нанометровый процессор Kirin 810

Обычная версия устройства будет работать на процессоре Kirin 810. Это новый процессор для среднебюджетных смартфонов, построенный по 7-нанометровому техпроцессу. По словам источника, он является прямым конкурентом SoC Qualcomm Snapdragon 730/730G. В свою очередь, самый дешёвый смартфон линейки Nova 5i оснастят уже привычным чипом Kirin 710, а топовую модель Nova 5 Pro — флагманским Kirin 980.

Презентация новинок состоится в Китае уже на следующей неделе — 21 июня. В сети так же появились официальные рендеры Pro-версии смартфона и «живые» фотографии обычной модели.