Huawei Nova 6 за 454 доллара с камерой 40 Мп

Компания Huawei презентовала в Китае новый смартфон Huawei Nova 6.

Новинка стала почти полной копией анонсированного Honor V30. Новый смартфон Huawei Nova 6 получил 6.57 дюймовый IPS экран с разрешением FHD+. Также аппарат оснастили двойной селфи камерой на 32 + 8 Мп.

Работает новинка на фирменном процессоре Kirin 990 в паре 8 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ ПЗУ. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 4200 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 40 Вт. Сканер отпечатков пальцев разместили на боковой стороне смартфона. На задней стороне смартфона расположили тройной модуль камеры на 40 Мп + 8 Мп + 8 Мп.

Поставляется Huawei Nova 6 с операционной системой Android 10 и фирменной оболочкой EMUI.

В наличии будет четыре расцветки корпуса: черная, фиолетовая, голубая и эксклюзивная красная для 5G-версии.

Huawei Nova 6 8/128 ГБ — 454 долларов

Huawei Nova 6 5G 8/128 ГБ — 539 долларов

p>Huawei Nova 6 5G 8/256 ГБ — 596 долларов