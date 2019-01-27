Huawei P Smart 2019 и его функции

Компания Huawei выпустила современный смартфон. Сзади расположена стеклянная крышка, доступная в нескольких вариантах расцветки, включая градиентный с переходом от синего к бирюзовому. Смартфон оснащён классическим разъёмом micro-USB и 3,5-м аудиовыходом. Также он оборудован сканером отпечатков пальцев на тыльной стороне и модулем NFC для бесконтактных платежей.Новинка построена на базе восьмиядерного процессора Kirin 710, выполненного по 12-нм техпроцессу и работающего на частоте до 2,2 ГГц. Аппарат пока выпускается только с 3 ГБ оперативной памяти, а вот объём накопителя может быть 32 или 64 ГБ в зависимости от конфигурации. Huawei P Smart 2019 получил 6,21-дюймовый IPS-дисплей, который производитель называет Dewdrop Display. Матрица имеет разрешением Full HD+ и поддерживает режим Eye Comfort, уменьшающий количество вредного для глаз синего света.О стоимости смартфона пока неизвестно.