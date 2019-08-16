Huawei P Smart Pro получит выдвижную фронтальную камеру

Вышедший в конце 2019 года недорогой смартфон Huawei P Smart (2019) стал настоящим бестселлером. При этом аппарат оснащался фронтальной камерой в каплевидном вырезе. В мае Huawei выпустила модель P Smart Z, главной особенностью которого стала выдвижная камера для селфи. Сегодня в сети появился изображение передней панели смартфона Huawei P Smart Pro, который, судя по всему, тоже получит выдвижную фронтальную камеру. Также источник прочит смартфону более шустрый чипсет и более продвинутую камеру.

Напомним, что Huawei P Smart Z оснащается 16 Мп фронтальной камерой с выдвижным механизмом, выдерживающим 100 000 циклов работы, сдвоенной основной камерой с датчиками разрешением 16 и 5 Мп, фирменным чипсетом Kirin 710, 6,59-дюймовым дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, аккумулятором на 4000 мАч, а также предустановленной операционной системой Android 9 Pie с оболочкой EMUI 9.0.