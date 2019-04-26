Huawei P Smart Z с выдвижной фронтальной камерой показали на рендере

2019-04-26, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Huawei P Smart Z ; [102]
Вчера в сети появилась информация о смартфоне Huawei P Smart Z с выдвижной фронтальной камерой, а сегодня стал доступен первый качественный рендер грядущей новинки. Аппарат запечатлен в черной, синей и зеленой расцветках. Смартфону также прочат 6,6 дюймовый дисплей с разрешением Full HD+, фирменную восьмиядерную платформу Kirin 710, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, сдвоенную основную камеру на 16 Мп и 2 Мп, фронтальную камеру с датчиком разрешением 16-Мп, а также аккумулятор ёмкостью 4000 мАч. Цена Huawei P Smart Z должна составить около 210 евро.


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