Huawei P Smart Z вышел в свет

Длительное время мы были уверены, что компания Huawei порвет всех на рынке смартфонов, после чего на рынок вышли игроки уровня OPPO или Vivo и показали, что можно делать совершенно невероятные технологии. Эти бренды показали выдвижную камеру, показали стильный дизайн корпуса и полное отсутствие каких-либо элементов на фронтальной панели. И это понравилось пользователям, которые захотели чего-то нового, крутого и необычного. Теперь у Huawei есть свой смартфон под названием Huawei P Smart Z, который стоит 280 евро и при этом выдает вам доступ к выдвижной камере и прочим бонусам, которые нам так нравятся. Стоит ли устройство своих денег? Думаю, что да, стоит, ведь получить нечто подобное дешевле вы точно на рынке не сможете.