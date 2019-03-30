Huawei P30 Lite доступен для предварительного заказа за $ 398

Серия смартфонов Huawei P30 также включает в себя модель Lite, которая соответствует стандарту P30 и P30 Pro. Новинка имеет 6,15-дюймовый с каплевидным вырезом дисплей разрешением Full HD 2,312 x 1080 пикселей. Под капотом средний процессор Huawei Kirin 710 с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Основная тройная камера состоит из 24 МП широкоугольного объектива, 8 МП сверхширокого объектива и 2 МП датчика глубины. На передней панели 32 МП селфи-камера, такая же, как у P30 и P30 Pro.

Телефон оснащен батареей на 3340 мАч, сканером отпечатков пальцев на задней панели и портом для наушников 3,5 мм. В настоящее время новинка доступна для предварительного заказа за $ 398.